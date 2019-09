Mort de deux pecheurs en pleine mer : Comment Moustapha Ndao et son neveu ont été tués par la foudre

Des pirogues immobilisées sur la plage. Des pêcheurs qui se reposent sous des tentes de fortune. Les activités semblent au ralenti. Tel est le décor de la plage de Soumbédioune en deuil depuis samedi.

Deux pêcheurs qui étaient en mer ont rencontré la grande faucheuse en plein exercice de leur travail alors qu'il pleuvait. « Ils étaient quatre à bord de la pirogue lorsque la foudre a frappé le capitaine qui été tué sur le champ. Son neveu a paniqué et s'est jeté dans la mer. Ça s'est passé à quarante 40 kilomètres d'ici », raconte à Dakaractu, un mareyeur trouvé sur la plage, en train de trier sa prise.

Se gardant de nous révéler son identité, notre interlocuteur précise que l'une des victimes a pu être ramené sur la terre ferme. Il s'agit de Moustapha Ndao, capitaine de l'embarcation. Quant à son neveu, il reste introuvable.

« Les sapeurs pompiers ont arrêté les recherches car il n'y a aucun espoir qu'il soit retrouvé », informe-t-il, la mine triste. Mais il trouve l’énergie nécessaire pour nous dire que les victimes et les deux autres occupants de la pirogue au moment du drame sont tous originaires de Cayar. « Ce sont des saisonniers. ils viennent à Soumbédioune pour gagner leur vie mais ils ne sont pas d'ici. Toutefois, je ne retiens de Moustapha que l'image d'un homme respectueux de son vis-à-vis. Il n'a jamais eu de bisbilles avec qui que ce soit dans cette plage », confie notre mareyeur pour qui, « la vie continue malgré ce drame ». « Nous n'avons pas le choix, nous avons choisi ce métier, donc on doit faire avec les risques », se résigne-t-il.