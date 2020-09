Mort de 3 ouvriers sur un chantier : Un chef d'équipe à Sen'Eau condamné à 1 an de prison.

Alioune Diop, chef d'équipe à Sen'Eau, a été condamné ce mardi par le tribunal de grande instance de Mbour pour les délits de négligence et d'imprudence.



À la source de cette affaire, la mort de Djiby Sy, Djiby Dème et Babacar Ndiaye dans un regard situé à Mbodiène sur la route de Joal, qui a valu un procès au chef d'équipe à Sen'Eau. Le ministère public a été suivi dans son réquisitoire.



Le lundi 1er juin dernier, trois ouvriers, qui travaillaient sur un chantier de la Sen ‘Eau, ont péri durant les travaux. Il s’agissait d’un agent et deux prestataires qui devaient changer des ventouses dans un regard situé à Mbodiène.