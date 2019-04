Mort d’un casque bleu au Mali : le SG de l’ONU engage les autorités maliennes à identifier les auteurs de cette attaque et les traduire en justice

Un Casque bleu de l'ONU a été tué et quatre autres blessés, samedi, par l'explosion d'une mine au passage de leur convoi sur l’axe Douentza-Boni, dans la région de Mopti. Un acte qui ne devrait pas rester impuni a déclaré le Secrétaire général de l’ONU. Il a en effet demandé dans un communiqué, aux autorités maliennes à agir rapidement pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire en justice. Il a par ailleurs rappelé que les attaques dirigées contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international.

Selon la même source, le Secrétaire général a réaffirmé la détermination des Nations Unies à continuer à soutenir le peuple et le Gouvernement maliens dans leur quête de paix et de stabilité. Pour finir, après avoir condamné l’attaque le Secrétaire général a présenté ses plus sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu’au gouvernement égyptien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.