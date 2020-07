Mort d’Ibrahima Touré, son Mamadou se confie : « J'ai appris la mort de mon fils 24h plus tard... Eumeu Sène était présent lors de son passage à tabac »

Suite et pas fin de l'affaire concernant la présumée tentative de vol de voiture du lutteur Eumeu Sène suivi d'un homicide involontaire qui a emporté Ibrahima Touré. En effet, après le passage à tabac de son fils, par les lieutenants de Eumeu Sène, le père de la victime, Mamadou Touré, ne décolère toujours pas. D'après lui, toute la lumière doit être faite sur cette affaire qui a fini de tramautiser les habitants de Petit Mbao.



À l'en croire, son vosin, l'ancien roi des arènes qui a été auditionné dans le cadre de l'enquête puis libéré, est l'un des principaux responsables du drame. Car, précisera le sieur Touré, en plus du fait que tout s'est déroulé au niveau du domicile de la tête de file de l'écurie Tay-shinger, ce dernier était présent sur les lieux au moment où le jeune homme de 27 ans, auteur présumé du délit, était tabassé puis ligoté. " J'ai appris la mort de mon fils 24h plus tard... Eumeu Sène était présent lors de son passage à tabac ", révélera t'il avec amertume et désolation tout en soulignant l'existence d'une vidéo qui étaye ses propos. Une scène insoutenable voire inhumaine qu'a fustigé Mamadou Touré qui déclarera au micro de Dakaractu que l'ancien roi des arènes n'a pas porté assistance à une personne en danger. Une accusation qui pourrait enfoncer le Tay-shinger si cela s'avérait vrai. Toutefois, le lutteur s'est dédouané devant les gendarmes de la brigade de Petit Mbao en déclarant s'être opposé au lynchage d'Ibrahima Touré.



C'est qui est sûr c'est que les résultats de l'autopsie dévoilés par le père de la victime et lu à Dakaractu lève le voile sur les causes du décès. Et, font état de coups et blessures volontaires ayant entraîné des contusions et donc la mort des suites d'une hémorragie interne. Pour que justice soit rendue, Mamadou Touré dit avoir déposé une plainte contre x en attendant que l'enquête livre ses secrets...