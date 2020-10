Mort d’Abdoulaye Baldé en Lybie : Le ministre de l’agriculture Moussa Baldé présente ses condoléances à la famille éplorée…

Le ministre de l’agriculture Moussa Baldé s’est rendu à Guiro Yéro Bocar pour présenter ses condoléances à la famille du feu Abdoulaye Baldé tué en Lybie. Il s’y est rendu en compagnie de Chérif Leheib Aïdara, Khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady, ce dimanche 11 octobre pour réconforter la famille du défunt.



À ce titre, il a remis une enveloppe à la famille éplorée pour marquer sa compassion après avoir dépêché une première délégation auprès de cette famille.



Il s’y est rendu aussi en tant que fils du terroir, président du Conseil départemental de Kolda et ministre de la région pour apporter son soutien moral à cette famille. Ce geste très remarquable du ministre va permettre à cette famille de ne pas se sentir abandonnée vu les circonstances dans lesquelles leur fils est décédé et enterré loin des siens.



Pour rappel, le défunt Abdoulaye Baldé était parti en Lybie pour améliorer les conditions de vie de sa famille. Et cette entreprise lui sera fatale…