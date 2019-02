Mort accidentelle d’enfants à Amitié 1 : Thérèse Faye Diouf aux HLM pour présenter les condoléances du Chef de l’Etat

Suite à l’accident tragique qui a coûté la vie à 6 personnes dont des enfants, la directrice générale de l’agence nationale de la petite enfance et la case des tout-petits, Thérèse Faye Diouf, à la tête d’une forte délégation, s’est déplacée à la maison mortuaire aux HLM.

Sur place, elle a trouvé une famille dévastée et sous le choc avec la grand-mère qui les a accueillis.

Thérèse Faye Diouf, a fondu en larmes à cause de l’émotion que cela a suscité vu la gravité de l’accident dont la conductrice est toujours en réanimation à l’hôpital Principal de Dakar. Elle a présenté les condoléances du Chef de l’Etat Macky Sall ainsi que celles du gouvernement.

Un acte fortement apprécié par la famille éplorée qui a prié pour le président Macky Sall, mais aussi pour la directrice de la Case des tout-petits dont deux des enfants décédés faisaient partie.