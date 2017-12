Mort à 74 ans : Le cancer a fini par vaincre le roc « cœur » des français Johnny Hallyday

«Il faut avoir un physique, un mental, c'était un surhomme, il faut une énergie folle». C'est avec ses mots que le «docteur» d'Europe 1, Marcel Ichou, a commenté le long combat du chanteur contre la maladie. Le rockeur admettait meme sur Twitter qu'il était bien traité après la découverte de cellules cancéreuses dans ses poumons tout en assurant que ses jours n'étaient pas en danger. Ce n'était pas la première fois, c'est vrai, que le roc du rock avait connu de graves problèmes de santé. En 2009, il avait échappé de peu à la mort après une opération pour une hernie discale qui avait mal tourné.

Malgré la maladie, la légende du rock assure qu'il sera tout de même sur scène pour la tournée des Vieille Canailles prévu l'été 2017. Quelques jours plus tard, des révélations du magazine VSD concernant le cancer de Johnny font état de «métastases» qui auraient été détectées dans d'autres organes, le foie et l'estomac notamment. Le chanteur etait pourtant déterminé à triompher la maladie.

Le 1er septembre, Johnny et son épouse Laeticia sont présents aux côtés de nombreuses personnalités et de milliers d'anonymes lors des obseques de Mireille d’arc a l'Église Saint-Sulpice à Paris. Ce sera la dernière apparition publique de la vedette.

À la fin du mois d'octobre, sante du chanteur est de nouveau fluctuante.

Hospitalisé pour «détresse respiratoire il est de retour dans son domicile de Marnes-la-Coquette en région parisienne quatre jours apres.

Le chanteur a beau être faible, il n'oublie pas de faire la promotion de l'album On a tous quelque chose de Johnny qui vient de paraître. En une semaine, 43.000 disques sont vendus. Johnny aurait repris son traitement. Jusqu'à l'annonce à l'AFP de sa mort par son épouse, à 2h45, cette nuit.Un monument est mort. Son mythe vivra.