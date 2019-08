Morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec : Le ministre de la Justice assiste à la levée du corps des deux détenus, présente les condoléances du gouvernement et promet de se rendre dans leurs domiciles respectifs...

La levée du corps des deux détenus Cheikh Ndiaye et Babacar Mané s’est déroulée ce matin à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar.



Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice Malick Sall en compagnie de ses collaborateurs et du directeur de l’administration pénitentiaire le Colonel Bocandé, a assisté à la levée du corps aux côtés des familles de deux victimes.



Sur place, le ministre de la Justice a présenté les condoléances du gouvernement aux familles éplorées tout en promettant de se rendre dans leurs maisons respectives pour les assister moralement mais aussi voir le reste des membres de chaque famille.



Malick Sall s’est dit peiné par ce qui s’est passé et a compati avec les deux familles.



Il leur a aussi expliqué que le gouvernement du Sénégal fera le nécessaire pour les assister mais aussi pour que l’enquête ouverte suit son cours...