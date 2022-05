La cérémonie de lancement du nouveau collectif dénommé "Aar Kaolack" a été une occasion pour ses membres de se prononcer sur le morcellement du boulevard de la liberté (ex garage Dakar de Kaolack).



Il a été informé pour la suite du plan d'action, l'introduction d'une requête pour casser le bail et annuler par ricochet l'autorisation de construire.



" Aar Kaolack" qui entend continuer à défendre les intérêts de la population Kaolackoise, déplore le morcellement de cet espace réservé au cadre de vie, à l'épanouissement de la population, etc...



D’autres projets de développement ont été aussi annoncés pour l'intérêt des habitants de Kaolack.



À signaler que le leader de Jammi Gox Yi, Fadel Barro, l'imam Alioune Badara Ndao etc, ont pris part à cette cérémonie...