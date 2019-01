Mora Cissé honore la jeunesse de Grand-Yoff

A cet effet, les quatre équipes finalistes, ont reçu chacune un jeu de maillots mais aussi et surtout une enveloppe pour terminer dans la beauté et dans l’ambiance ce tournoi qui était unique pour permettre une manifestation de l’union des cœurs des jeunes de cette localité aux enjeux électoraux très distingués.



Cette sortie sportive était aussi une occasion pour Mora Cissé pour tenir une communication politique de haute portée. Devant ces jeunes sortis des différents quartiers de la commune, et devant ses militants venus nombreux prendre part à cette finale et rencontrer le patron de l’Apr dans cette localité, Mora Cissé en a profité pour rappeler les réalisations du président Macky Sall et son ambition pour la jeunesse du Sénégal.





« Le président Macky Sall reste cet homme politique au Sénégal qui se soucie plus que tout autre, de l’avenir des jeunes et de leur évolution sociale et économique à toutes les échelles dans toutes les catégories sociales. L'arène nationale, Dakar Arèna, le projet de réhabilitation complète du Stade Léopold Sédar Senghor, le stade moderne qui va bientôt voir le jour à Diamniadio entre autres, illustrent aisément ce que nous avançons », a indiqué Mora Cissé lors de sa cérémonie de remise de jeux de maillots à toutes les équipes finalistes de la zone 7 b.



Pour Mora Cissé, son amour pour la jeunesse de sa commune est juste une continuité de l’amour du président Macky Sall pour la jeunesse du Sénégal. « Je rappelle ici, même s’il n’y a pas lieu de le dire, car tout le monde le sait déjà, le président Macky Sall réserve une place de premier choix aux jeunes. Pour cela, il a mis sur place la DER (Direction de l’Entrepreneuriat Rapide) pour financer les projets phares des jeunes et leur permettre de se projeter définitivement vers l’auto emploi avec des financements conséquents et adéquats au regard du Pse qui ambitionne de mettre le Sénégal sur les véritables rampes de l’émergence ».