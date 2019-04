Mor Ndiaye Mbaye : "Le niveau de représentativité des filles et des femmes dans les TIC qui tourne autour de 15% est encore à relever"

"Insertion des jeunes filles et femmes dans le secteur des TIC, un atout pour le développement durable". C'est le thème de la journée internationale des filles dans les TIC organisée par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications à Thiès. En effet, le secteur des TIC qui fait partie des cinq initiatives du Président Macky Sall pour son second mandat, est par la même occasion soutenue par les états membres de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). L'objectif est de créer un environnement international qui encourage les jeunes filles et les femmes à envisager une carrière dans les TIC. D'après le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Mor Ndiaye Mbaye, " le niveau de représentativité des filles et des femmes dans les TIC est encore à relever. Elle tourne autour de 15%".