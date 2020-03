Mor Kane Ndiaye sur les sénégalais bloqués en Mauritanie: « les autorités administratives sont en train de s’activer pour apporter un soutien aux ressortissants sénégalais »

Selon Mor Kane Ndiaye, député de la diaspora (département Afrique du Nord), « pour des raisons de formalités sanitaires, 21 compatriotes sénégalais en provenance de la France, de l'Espagne et du Maroc sont bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie ». Le député de préciser que « parmi ces 21 personnes bloquées, cinq viennent de la France, sept de l'Espagne et les neufs proviennent du Maroc ».



Le parlementaire rassure également les parents dont les fils résident dans le Maghreb, que « la pandémie n'a jusque-là touché aucun des sénégalais vivant au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. Et les autorités administratives sont en train de s’activer pour apporter un soutien aux ressortissants sénégalais ».