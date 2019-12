Mor Kane Ndiaye sur l'affaire Suez : « Les 10%proposés aux agents sont minimes »

Le député du département Afrique du nord a consacré son temps de parole au mouvement d'humeur des agents de la société sénégalaise des eaux sur l'affaire dite SUEZ, du nom de la societé devant remplacer la SDE. L'honorable député Mor Kane Ndiaye soutient que les 10 pour cent proposés aux agents de la SDE sont minimes alors que la nouvelle societé en charge de l'exploitation de l'eau détient 45 pour cent. Le parlementaire qui s'est amusé à faire le calcul, déclare que le pourcentage cédé à ces agents est à 6 % contrairement à celui annoncé. Poursuivant son argumentaire, Mor Kane Ndiaye invite le ministre à beaucoup plus de fermeté pour un respect strict des engagements de la nouvelle societé pour eviter les erreurs du passé notées avec la SDE. Abordant la questions du maintien des employés, le parlementaire de la diaspora milite pour le maintien des 1200 employés, mais également un autre recrutement non sans signaler que l'aspect technique (ingénieurs et distribution) doit être confié aux Sénégalais qui disposent de la capacité de les gérer.