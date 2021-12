Monument de la Renaissance : L'UCG accompagnée de la Gendarmerie détruit les aménagements effectués par l'administration.

Grosse animation au niveau du Monument de la Renaissance Africaine sis à Ouakam. Les aménagements effectués par l’administration du monument sont en train d’être détruits par l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG) accompagnée par une unité de la gendarmerie.



En effet, l'Administrateur Général du Monument de la Renaissance Africaine, Birame Mbarou Diouf, avait entrepris certains travaux devant contribuer à rendre plus attractif l'espace. Deux portes qui avaient été aménagées de part et d’autre de la route longeant cet axe ainsi que les décorations ont toutes été enlevées. Il en est de même des deux portails électriques.



On ignore pour le moment les raisons, mais nous y reviendrons...