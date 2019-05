Montpellier : À 36 ans Souleymane Camara prolonge d’un an et entame sa 13ème saison en Ligue 1

L’attaquant sénégalais Souleymane Camara a encore de beaux restes, du haut de ses 36 ans et ses douze saisons en ligue 1. Petit Jules rempile avec son club pour une nouvelle saison dans le championnat français. Auteur de trois buts en onze apparitions cette saison, l’ancien international sénégalais a notamment permis aux siens de remporter la victoire face au PSG il y a quelques journées.



Une performance qui lui valu cette prolongation de contrat entre autres facteurs. En effet, petit Jules entretient une relation particulière avec les dirigeants dont le défunt Louis Nicollin ancien Pdg du club. En plus de son rôle de leader de vestiaire tant apprécié par le club et ses coéquipiers, Souleymane Camara avait rejoint Montpellier en 2007, après des passages à Monaco, Guingamp et Nice.