Ce lundi, les concertations sur la fixation du montant comme caution portant sur les prochaines élections départementales et municipales, communément appelées élections locales, ont débuté sous la présence du ministre Aly Ngouille Ndiaye.

Le ministre de l'intérieur, à travers son discours d'ouverture, a ouvertement salué l'esprit de cohésion et remercié tous les acteurs pour leur attachement au dialogue et aux concertations politiques.



"Soucieux de respecter une bonne pratique appréciée de tous, j'invite les acteurs à des discussions ouvertes pour une recherche de consensus sur le montant à déposer pour les prochaines élections locales." Le ministre de l'intérieur estime avoir bon espoir, compte tenu de la volonté de chacun à privilégier le dialogue, et que ces concertations vont déboucher sur un bon consensus.

Pour rappel, le montant qui va être fixé sera déposé par le mandataire du parti, coalition ou entité regroupant des personnes indépendantes. Ce montant sera fixé par arrêté du ministre chargé des élections au plus tard 150 jours avant le scrutin et sera remboursé dans les 15 jours suivant la proclamation définitive des résultats.