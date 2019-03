Monsieur le Président, je connais votre envie !

Réélu par vos concitoyens, vous avez posé un acte politique salutaire: l’appel à un dialogue inclusif avec l’ensemble des forces vives de notre nation.

Monsieur le Président de la République,

La nouvelle séquence qui s’ouvre le 02 avril prochain sera sans nul doute, ce que vous en ferez !

Sans risque de me tromper, j’ose espérer qu’elle sera le temps de la consolidation des acquis démocratiques, de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale.

Monsieur le Président de la République,

Vous n’avez plus le choix, car votre bilan élogieux ainsi que votre vision stratégique et prospective pour le devenir du pays ont fini de vous hisser au rang de « Chef d’Etat organique » qui a su changer en peu de temps, le cours de l’histoire politique et économique du pays.

Monsieur le Président de la République,

Mon souhait le plus ardent pour ce quinquennat est de vous voir amorcer les réformes tant attendues, pour l’intérêt supérieur de la nation.

Je sais que vous avez envie !

Vous avez envie de poser un cadre permanent de dialogue autour des urgences citoyennes, posez le, en respectant surtout la FORME !

Vous avez envie de porter le prestigieux costume de Père de la nation, portez le, car il ne sera pas celui de NESSUS !

Vous avez envie d’être le Président de tous les sénégalais, dénouez alors la corde partisane « APR » qui vous éloigne des autres !

Vous avez envie d’une justice forte, crédible et indépendante, cédez le fauteuil de Président du Conseil supérieur de la Magistrature, aux DOCTEURS de la LOI !

Vous avez envie d’une justice qui ne soit pas méprisante et destructrice, faites de la SÉPARATION des POUVOIRS , une réalité !

Vous avez envie de léguer un prestigieux héritage aux générations futures, entourez-vous des meilleurs d’entre nous , des plus compétents mais et surtout des plus VERTUEUX car le FUTUR commence AUJOURD’HUI !

Vous avez envie que votre nom soit écrit en lettres d’or dans les annales politiques du pays et du monde, regardez LOIN, LARGE et PROFOND !

Vous avez envie d’incarner l’unité nationale, faites de vos prédécesseurs DIOUF et WADE, des invités spéciaux de la fête de l’indépendance du 04 avril et des autres candidats de l’opposition qui n’ont pas démérité, vos invités d’honneur !

ALÉA JACTA EST !



Dr KALY NIANG

SOCIOLOGUE

Membre fondateur de l’UNP Bokk-Jemu