Monseigneur André Guèye au PM : "La demande sociale est toujours là et mérite d'être considérée avec la plus grande attention face au coût de la vie et la vague d'émigration"

Après l'étape du nouveau marché au poisson et un tour chez Serigne Saliou Touré pour présenter ses condoléances et solliciter des prières, le Premier ministre Amadou Bâ s'est rendu chez Monsieur André Guèye. Qui a remercié le PM pour l'honneur de cette visite avant de le féliciter pour sa reconduction à la tête du gouvernement, notamment en tant que candidat à la présidentielle 2024. Il a prié pour un déroulement paisible et dans la transparence de l'élection présidentielle 2024. Selon lui, "le Sénégal a besoin de paix pour poursuivre son développement auquel le Président Macky Sall a insufflé une impulsion sans pareil". "Même si la demande sociale est toujours là, elle mérite d'être considérée avec la plus grande attention face au coût de la vie et la vague d'émigration que notre pays qui est un point de départ par rapport aux autres pays ouest-africains", a laissé entendre Monseigneur André Guèye. Qui a tenu à rappeler que leur mission de collaboration avec l'État va se poursuivre, selon le principe de convivialité. Monseigneur André Guèye est aussi revenu sur une kyrielle de doléances à laquelle le diocèse de Thiès qui s'étend jusqu'à Diourbel attend toujours que l'État y apporte des solutions idoines.

Le PM Amadou Bâ est revenu sur les différents axes de développement du gouvernement. Aussi, estime-t-il, qu'il faut plus d'espace de dialogue avec les autorités religieuses afin de les renforcer en terme de moyens entre autres pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations religieuses. Le PM a également sollicité des prières auprès de Monseigneur André Guèye pour la réussite de ses projets pour le Sénégal.