Monnaie unique de la CEDEAO / La lettre ouverte d'un ancien Chef d'État africain à la France.

Le temps est venu et je veux saisir cette opportunité pour parler à la France. Depuis combien de temps sommes-nous en train de travailler sur cette monnaie?Et c’est au moment où nous sommes proches de l’aboutissement que la France entreprend de forcer la main (tordre le cou) des pays Francophonespour subtiliser le nom que nous avons choisi pour la monnaie de la CEDEAO et mettre en place une parité fixe (sous entendu avec l’Euro).







Ceci est illégal; où sont les avocats?







La France n’a aucun droit de prendre le nom de la monnaie que nous avons créée et entrainer les pays Francophones Qu’elle escroque depuis des années de 560 milliards d’Euros chaque année, en puisant dans leur réserve monétaire.







Et si un pays voulait retirer une partie de ses sous de cette réserve, il doit rembourser avec des intérêts.Ceci est de la méchanceté, de la brutalité.France, ne touche plus a l’Afrique; ne touche plus aux pays Francophones. Arrête cette cruauté. Ça suffit! Ça suffit! Stop et fiche la paix a l’Afrique.







L’ECO appartient a la CEDEAO; tu ne peux pas t’en accaparer et leur tordre le cou.







Nous savons que c’est toi qui a installé Alassane Ouattara. Il y a un tunnel souterrain entre l’Ambassade de France et le palais présidentiel a Abidjan, Côte d’Ivoire. Cela devrait évidement nous servir de leçon. C’est de sa propre faute si l’on ne peut pas faire confiance à son propre peuple et créer un tunnel souterrain pour connecter au territoire une puissance étrangère.







Afrique Francophone, écoute-moi. Réveille-toi; tu ne peux pas continuer a boire du lait maternel, tu as des dents; devient indépendant et arrête ce comportement de bas étage.







Alassane Dramane Ouattara, tu as pris la tête de cette croisade; tu dois y mettre fin. Tu n’as pas le droit de saboter toute l’Afrique de l’Ouest et t’accaparer de l’ECO. Tu es irrespectueux. Si la France te manque de respect, n’entraîne pas la CEDEAO dans cette galère. Tu n’as pas le droit de faire ce que tu es train de faire. La monnaie ECO a été conçue par les pays de la CEDEAO. De quel droit te mets-tu d’accord avec la France pour fixer sa parité avec l’Euro? Qui va déterminer le politique monétaire? Qui sera en charge de l’impression des billets de cette monnaie qui se fait appeler ECO ?







Et ce gamin – je l’appelle gamin car il ne se comporte pas comme un président mature – ce gamin de Macron, Président de la France pense qu’il peut s’amuser avec les autres pays Africains comme il le fait avec les pays Francophones. Nous les pays Anglophones ne tolèrerons pas un tel comportement.Je demande aux avocats Ghanéens et aux avocats des pays Francophones de se soulever et de traduire la France en justice. Elle n’a pas le droit de détourner l’ECO et nous forcer la main; elle doit rendre les milliards d’Euro de la réserve des pays francophones qu’elle a littéralement volés.







Quelle honte pour les dirigeants des pays francophones! Quelle honte! De quel droit? N’êtes-vous pas assez grands pour gérer vos propres affaires?Avez-vous vu les pays de l’Union Européenne arrimer l’Euro au Dollar US, au Yen Japonais, au Yuan Chinois, voire au Pound Anglais? Où est l’indépendance? Allez-vous vous réveiller? Pendant combien de temps allez-vous garder votre cordon ombilical attaché a la France?







Comment ce petit garçon de Macron vous tient-il? Que fait-il pour que vous tous acceptiez de saboter les reste des pays d’Afrique de l’Ouest et les entrainer?Alassane Dramane Ouattara, stop. Stop! Si tu n’es pas assez mûr pour comprendre l’importance de l’indépendance alors tu n’es pas qualifié pour être un leader.







Je parle en tant qu’Africain; je parle en tant que Ghanéen. Il est temps pour l’Afrique d’être indépendante. Cette tendance (vision) date de NKrumah qui a déclaré que l’indépendance du Ghana serait sans importance si elle n’était liée á l’indépendance totale des nations Africaines. En 1885, à Berlin, Otto Von Bismark découpa le continent en morceaux. Vous êtes venus piller nos ressources minières, générer de la souffrance (pour nos populations). Il est temps de laisser l’Afrique en paix! Il est temps de laisser l’Afrique en paix. Le tyran numéro 1, c’est la France.







France, France, France, fout la paix a l’Afrique. Vous constituez un chaos pour nous; vous torturez ce continent; vous êtes un parasite. Retourne dans ton pays pour construire ton économie et arrête de parasiter les nations Africaines.







France, écoute-moi bien; la génération actuelle ne restera pas les bras croisés, contrairement aux générations précédentes, qui vous ont permis de passer en force. Nous n’acceptons pas cet ECO que vous avez détourné. Vous n’avez pas participé aux discussions. J’ai représenté la Banque Africaine de Développement en Guinée Conakry ; il n’y avait pas d’officiel Français á la table. Nous avons élaboré les conditions, les critères principaux et secondaires de convergence. Vous n’y étiez pas; j’y étais et j’y ai rencontré les Ministres Africains. D’ou sortez-vous subitement, alors que les pays francophones veulent leur indépendance, pour détourner la monnaie ECO que nous avons conçue pour être notre monnaie.







France, si vous nous manquez de respect, il y une bonne distance entre vous et nous.



Petit Macron, je m’adresse a toi, écoute-moi! Je te parle en tant que vieux retraité de la Banque Africaine de Développent et de la Banque Mondiale. Je vois bien ce que tu es en train de manigancer; tu n’as pas le droit de fixer le taux de change de l’ECO par rapport a l’Euro. Qui te l’a demandé.







Lorsqu’il s’est agi du référendum d’auto-détermination des pays francophones, la Guinée ayant refusé, vous leur avez tout pris.J’en ai discuté avec Madame Sékou Touré lors de la réunion sur l’ECO; elle m’a dit tout ce que vous avez fait subir a la Guinée. KNrumah a sauvé la Guinée à coups de millions de CEDIS. Stop France, ça suffit! Nous en avons assez de toi. Tu es en train de détruire notre continent.







France laisse nous tranquilles.



Parlement Ghanéen: je m’addresse á toi; ne reste pas inactif! C’est le moment d’agir; vos frères souffrent en Amérique, adressez une protestation officielle a l’Ambassade Américaine; laissez l’Union Africaine faire.







Jerry John Rawlings, ancien président de la République du Ghana