Monnaie locale à Ziguinchor : Me El Hadj Diouf accuse Sonko de « séparatiste et rebelle dangereux »

Maître El Hadj Diouf, face à la presse ce jeudi, est revenu sur l’ambition avouée d'Ousmane Sonko pour son fief, Ziguinchor : la création d'une nouvelle monnaie locale. Un projet ambitieux et osé selon l’avocat, qui s’inquiète pour la paix et la sécurité du pays. Une attitude digne d’un « séparatiste et terroriste » qui pourrait ressusciter des tensions et inciter à la rébellion...