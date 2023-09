Mondial des sourd-muets : Faute de billets d’avion, l’équipe nationale des malentendants bloquée à Dakar

Pour cause de non disponibilité de billets d’avion, l’équipe nationale de football des sourds qui devait prendre son vol le 18 septembre en direction de la Malaisie pour participer aux championnats du monde, est bloquée à Dakar. Même les frais liés à l’hébergement restent toujours en pointillé.





Dans un communiqué transmis à la presse, daté du 19 septembre, les billets n’ont toujours pas été délivrés. Cette situation est préoccupante et impacte la préparation de nos athlètes pour cette compétition internationale.





Le championnat aura lieu du 23 septembre au 08 octobre prochain. Les champions d’Afrique doivent jouer contre l’Argentine le même jour à 20h Gmt (Sénégal). « Ce sont les autorités du ministère des Sports qui devaient nous fournir les billets d’avion. Nous tenons à rappeler l’importance de garantir des conditions optimales pour nos joueurs afin qu’ils puissent représenter dignement notre pays », s’est désolé le texte qui marque ainsi un manque de considération.





Ainsi, les dirigeants de l’équipe alertent le ministère des Sports auquel ils demandent de prendre ses responsabilités. « Nous demandons aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais, de manière que notre équipe puisse se rendre en Malaisie sans plus de retard », s’est désolé le signataire du communiqué.