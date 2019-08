Mondial de Basket / groupe C : L’Espagne démontre sa suprématie contre la Tunisie, corrigée 101 à 62

L’un des favoris à la victoire finale, l’Espagne, vient de le démontrer contre la Tunisie battue sur le score sans appel de 101 à 62, soit 39 points d’écart. Si les deux premiers quart temps ont permis de laisser le doute planer (Q1 : 16-17, Q2 : 26-22), la « Furia Roja » s’est abattue d’un coup sur les « Aigles » de Carthage qui ont pris un sévère 30 à 8 lors du troisième quart temps, avec un excellent Ricky Rubio (17pts, 9 passes décisives) qui passe tout près de signer un double-double.

Malgré la belle copie rendue par le Tunisien, Salah Mejri (15 pts et 7 rebonds et 3 passes) son équipe s’est logiquement inclinée contre l’ogre Espagnol. Néanmoins rien n’est encore perdu dans ce groupe C, où les autres adversaires tels que l’Iran et Porto Rico restent jouables pour la Tunisie.