Mondial de Basket groupe A : La Chine, le Pays hôte s’impose difficilement contre la Côte d’Ivoire 70-55

Mission accomplie pour la Chine, le pays organisateur de cette coupe du monde masculine de Basket, avec une victoire acquise dans la douleur face à la Côte d’Ivoire 70 à 55. Un écart de 15 points qui ne reflète cependant pas du tout la réalité du parquet au vu de la configuration du match qui fut serré. Au coude à coude jusqu’à la pause, les Ivoiriens remportaient le 1e quart temps (Q1 :16-14) avant de plier lors du 2e (Q2 : 15-13.) Egalite parfaite entre les deux équipes à la pause 29 à 29.

C’est dans le troisième ¼ temps que Jianlian YI (19, 8 rebonds) et Ailun GUO (17pts 3 rebond) profitaient de la baisse de régime des Ivoiriens pour creuser l’écart (Q3 : 22-12, Q4 : 19-14.) Le score final sera de 70 à 55, les Chinois se rassurent devant leur public.



Une défaite de plus pour un autre représentant Africain. La prochaine sortie des Ivoiriens sera d’ores et déjà décisive, lundi prochain, contre le Venezuela également battu par la Pologne (81 à 69.)