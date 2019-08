Quelques jours après la remise du drapeau national aux lionnes du basketball qui ont disputé hier la finale de l’Afro basket Dames, les lions du Sénégal de Basket ont reçu le drapeau national des mains du Ministre des Sports Matar Bâ, avant leur départ pour la Chine pour le compte de la Coupe du Monde séniors qui se tiendra du 31 Août au 15 Septembre.



La cérémonie de remise de drapeau a été présidé par le patron du sport sénégalais, qui en a profité pour délivrer le message du Chef de l’État, Macky Sall.



Lors de son discours, Matar Bâ a lancé un message de soutien et de motivation aux lions : " le basketball sénégalais bénéficiant d’une très bonne image et d’une forte notoriété aux plans africain et mondial, les attentes légitimes du peuple sont de vous voir honorer le drapeau national durant tout votre séjour en terre chinoise. Ayez toujours à l’esprit, l’héritage glorieux que vous ont légué vos devanciers, un héritage qui justifie l’honneur que vous a fait le peuple en portant son choix sur vous pour représenter notre pays. "



Poursuivant, le ministre de rappeler aux lions qu’ils sont en mission pour relever au plus haut le drapeau national. "Faites preuve de solidarité, de bravoure, de combativité et d’abnégation et soyez mobilisés autour d’un seul objectif, celui de réaliser des performances honorables et de représenter dignement le Sénégal ", a martelé Matar Bâ à l’endroit des joueurs de Moustapha Gaye.



D’après nos dernières informations, les lions quitteront le Sénégal pour le pays hôte de ce mondial, la Chine, au plus tard ce jeudi.