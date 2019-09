Mondial basket / Matches de classement : Le Sénégal reversé dans le groupe « P » en compagnie du Canada, de l’Allemagne et de la Jordanie.

C’est donc ce samedi que la bande à Maurice Ndour ira défier l’Allemagne à 12h00 GMT, dans la ville de Shangaï (Chine), pour le compte des matches de classement.



Selon la formule consacrée par la FIBA, le groupe « P » a été constitué avec quatre équipes selon leur classement final à l’issue de la phase de groupes. Ainsi, suivant l’ordre alphabétique des groupes, des croisements sont faits (A-B, C-D, G-H…)



Résultat de ces croisements : Le troisième et le quatrième du groupe G, à savoir l’Allemagne et la Jordanie, tombent sur le troisième et le quatrième du groupe H, le Canada et le Sénégal.



Le coach Moustapha Gaye estime que la qualification aux JO est désormais inaccessible après les trois défaites. Et, surtout du fait du retard pris sur les concurrents directs (Angola, Tunisie et Nigeria) tous avec une victoire au compteur. Le Sénégal devra au moins jouer pour l’honneur.