Mondial basket FIBA 2019 : Youssoupha Ndoye, des stats colossales pour le « Géant » Sénégalais (Top 5 best scorer Sénégal)

C’est l’une des satisfactions de cette campagne de Basket des « Lions » du Sénégal au mondial de Chine, Youssoupha Ndoye (Pivot) 28 ans, 2m12. La nouvelle recrue de Nanterre (France), aura réussi à tirer son épingle du jeu lors des matches de poules et de classement avec des prestations XXL. Notamment lors du match Sénégal vs Jordanie (22 points, 11 rebonds et 3 contres) il finira deuxième meilleur marqueur de la partie. Au sortir des cinq rencontres disputées par la Team Sénégal, Youssoupha Ndoye affiche une moyenne honorable de 11.8 points et 6.2 rebonds / match (59 points et 31 rebonds en 5 matches.)