Mondial basket 2023 : Le Sénégal bat le Kenya (86-54 ) et se qualifie au second tour des éliminatoires.

L'équipe nationale de basketball a remporté sa première victoire de la troisième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023, face Kenya (86-54 ) ce dimanche, à Alexandrie.



La rencontre ne pouvait pas d’ailleurs mieux commencer pour les Lions en quête de repères et de certitudes, après deux défaites d'affilée contre l'Égypte (76-43) et la RDC (72-60).



Face à des Kenyans poussifs, les hommes de Boniface Ndong ont débuté le pied au plancher, avec une défense immédiatement rassurante autour de la raquette.



Avec également une agressivité remarquable, les sénégalais se détachaient rapidement pour mener de 32 points de différence après quatre quart temps. Une large victoire synonyme de qualification pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, qui auront lieu au mois d'août.