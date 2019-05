Mondial U20 : Youssouph Dabo tire le bilan suite aux matches amicaux des « Lionceaux »

« Lors du premier match on a eu beaucoup de difficultés… »

« On vient de faire notre deuxième et dernier match de préparation avant le début de la compétition. Je pense que dans l’ensemble il y a beaucoup de choses à améliorer, encore heureux qu’il y ait des choses à améliorer. On va se servir de ces deux matches pour arriver fin prêts le 23 mai contre le Tahiti. Ça a été des matches compliqués surtout lors du premier match où on a eu beaucoup de difficultés face à un adversaire qui est pas mal techniquement, qui est très à l’aise. On avait beaucoup de difficultés à contenir leur attaque placée surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps on a ajusté, on a été beaucoup plus compact, plus costaud, ce qui avait fait que notre seconde période fut meilleure.

« Contre le Panama, on a été bon. Je pense qu’on méritait même de gagner… »

« Ça va les bonifier. Ils ont vu un autre football avec beaucoup d’agressivité et de la technique de vitesse… »

« Je pense que ces deux matches leur feront beaucoup de bien, depuis qu’on a commencé avec les jeunes on a joué que des équipes Africaines. Maintenant ces deux matches contre l’Uruguay et le Panama ça va les bonifier. Ils ont vu un autre football avec beaucoup d’agressivité et de la technique de vitesse. »

« C’est ce genre de match qui nous attend durant la compétition… »

« Il faut qu’ils comprennent que c’est ce genre de match qui nous attend durant la compétition. D’habitude, nous sommes très difficiles à bouger, à manœuvrer, on est compact, on défend bien. Maintenant sur les deux matches c’est vrai qu’on a laissé beaucoup d’espace à l’adversaire. Il faut corriger ces détails au plus vite, ils vont le comprendre. Ils ont intérêt à le comprendre, sinon ça va être compliqué... »