Mondial U20 : Youssouph Dabo dévoile sa liste de 21 "Lionceaux" (Document)

Actuellement en route vers la Pologne, Youssouph Dabo et son groupe ont quitté Dakar ce dimanche en début de soirée pour les besoins de la coupe des U20 prévue du 28 mai au 15 juin, après avoir reçu le drapeau national des mains du ministre des sports Matar Bâ, vendredi dernier. Le sélectionneur Youssouph Dabo a donc ramené son groupe de 27 joueurs à 21, conformément au règlement en vigueur et procédé à la publication de la liste définitive des 21 "lionceaux" qui représenteront le Sénégal en Pologne. Un groupe formé de locaux et de professionnels évoluant à l'étranger...