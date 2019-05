Mondial U20 / Sénégal – Tahiti : Voici la feuille de match officielle (Document)

Les « lionceaux » de Youssouph Dabo vont officiellement démarrer leur coupe du monde dans quelques minutes en Pologne, contre le Tahiti au Lublin Stadium. Pour cette première sortie, le sélectionneur Dabo devrait titulariser :

Dialy Kobaly Ndiaye dans les buts, Cavin Diagne (Milieu terrain, Capitaine), Souleymane Aw (Défense), Amadou Sagna (Attaquant), Alpha Diounkou(défense), Souleymane Cisse (défense), Moussa Ndiaye (Défense) Ibrahima Niane (Attaquant) ; Dion Lopy (Milieu), Youssouph Badji (Attaque), Amadou Ciss (Milieu)

Le Sénégal devrait évoluer dans un système de jeu en 4-2-3-1 avec Youssouph Badji en pointe secondé par Ibrahima Niane en faux neuf. Amadou Ciss et Amadou Sagna en ailier. Le capitaine Cavin Diagne et Lopy évolueront en milieux récupérateurs relayeurs. L’axe de la défense sera composé de Souleymane Cissé et Moussa Ndiaye, à gauche et Diounkou à droite complèteront la défense.