Mondial U20 / Sénégal – Tahiti : Les « lionceaux » s’imposent 3-0 grâce à un triplé d’Amadou Sagna.

Profitant d’une attaque placée éclair, superbement réalisée, Amadou Sagna trouvait le chemin des filets après seulement 10 secondes de jeu (But le plus rapide de l’histoire du mondial des U20) En effet, bénéficiant d’une belle déviation de la tête de Youssouf Badji qui le lançait dans la profondeur, Sagna réalisait un magnifique contrôle en extension du pied droit avant d’enchainer d’une frappe croisée du gauche (1-0.)

Fort de cette ouverture du score d’entrée de jeu, les « Dabo boys » tenaient le match par le bon bout en imprimant un pressing haut, obligeant les Tahitiens à bafouiller leur football. Occasionnant beaucoup de pertes de balle, et une construction de jeu inexistante en face, le Sénégal déroulait ainsi son jeu avec des débordements incessants sur les flancs. Une activité offensive qui finira par payer, Amadou Ciss ratait d’abord une belle occasion d’aggraver le score à la 23eminute de jeu, empêché par une belle parade de Pito. Finalement Amadou Sagna signait un doublé à la 29e minute sur un service de Ibrahima Niane 2-0 à la mi-temps.

La seconde période débute quasiment comme la première, avec un troisième but Sénégalais marqué très tôt à la 49eminute, Amadou Sagna s’illustrait définitivement dans ce match en signant un triplé historique. Après avoir marqué le but le plus rapide de l’histoire de la coupe du monde des moins de 20 ans (dix secondes de jeu), Sagna devient aussi le premier sénégalais à avoir marqué à trois reprises dans un même match de coupe du monde. Malgré une fin de partie qui a un peu échappé aux « Lionceaux », permettant aux Tahitiens de reprendre le contrôle du ballon par moment, le score restera inchangé à l’issue des 90 minutes (3-0.)