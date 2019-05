Mondial U20 / Sénégal – Pologne : La composition officielle de Youssouph Dabo

À quelques pas du match Sénégal – Pologne, la feuille de match vient de tomber avec quelques changements opérés par le sélectionneur Sénégalais Youssouph Dabo. S’il avait reconduit le même onze lors des deux premiers matches, Dabo laisse cette fois-ci souffler quelques joueurs, un turn over qui permettra à coup sur d’impliquer tout le groupe et de laisser souffler le reste de l’effectif.

Ainsi dans ce système à 4-2-3-1, le Sénégal qui devrait évoluer avec un bloc plus haut que face à la Colombie, jouera avec des changements comme annoncé ci-dessus : Faly Ndaw de Teungueth FC remplace Amadou Ciss qui endossait le rôle de n10. Ibrahima Dramé remplace Ibrahima Niane alors que Ousseynou Niang sera titularisé à la place d’Amadou Sagna. Amadou Dia Ndiaye fait également son apparition sur le front de l’attaque à la place de Youssouph Badji, Formose Mendy en latéral droit remplace Alpha Diounkou.



Gardien : Kobaly Ndiaye, Défenseurs :Moussa Ndiaye, Souleymane Cissé, Formose Mendy, Souleymane AW

Milieux : Ousseynou Cavin Diagne ©, Dion Lopy, Faly Ndaw

Attaquants : Ibrahima Dramé, Ousseynou Niang, Amadou Dia Ndiaye