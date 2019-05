Mondial U20 - Remise du drapeau / Matar Bâ aux « Lionceaux » : " Si vous y croyez, vous pouvez gagner cette coupe du monde"

Après un stage de préparation quasi abouti, les "lionceaux", ont reçu le drapeau national des mains du ministre des sports Matar Bâ. Une traditionnelle cérémonie à laquelle n'auront pas dérogé les hommes de Youssouph Dabo, ce vendredi 10 mai 2019.



Demi-finaliste en 2015 (nouvelle Zélande) le Sénégal peut plus que jamais prétendre à une place de finaliste voire de vainqueur de l'édition 2019 du mondial des U20. C’est une prétention que semble confirmer et partager le ministre des sports Matar Bâ qui n’a pas manqué de galvaniser ses troupes en ces termes : « " Si vous y croyez, vous pouvez gagner cette coupe du monde".

En route vers la coupe du monde des U20 prévue du 23 mai au 15 Juin en Pologne. Le Sénégal logé dans le groupe A sera en compagnie du pays hôte, la Pologne, ainsi que de la Colombie, et de Haïti.