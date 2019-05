Mondial U20 / Match de préparation : les « Lionceaux » affrontent l’Uruguay ce mercredi

Dans le cadre de leur préparation avant le début du mondial des U20, Youssouph Dabo et son groupe affronteront l’Uruguay ce mercredi à partir de 15 GMT. Une rencontre amicale qu’il faudra néanmoins prendre au sérieux. En effet, Youssouph Dabo comptera sur ce match pour se faire une idée plus précise de son groupe de 21 joueurs. Mais aussi pour avoir une opposition de style qui se rapprocherait de celle de la Colombie l’un des adversaires du Sénégal dans le groupe (Sénégal, Colombien Pologne, Haïti.)



Toujours privés de Ibrahima Dramé et Ousseynou Niang bloqués à Dakar à cause de soucis de visa, Dabo et son staff pourront compter sur un groupe talentueux. Le Sénégal a effectué son premier galop d’entrainement à Lodz leur camp de base. Ils joueront leur deuxième match amical contre le Panama ce 18 mai prochain…