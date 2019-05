Mondial U20 : Les « Lionceaux » entrent en jeu aujourd’hui face à Tahiti à 16h GMT

Logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte la Pologne et de la Colombie et de Tahiti, les « Lionceaux » devront faire une bonne première sortie face à la modeste sélection Tahitienne (Deuxième participation au mondial des U20), pour espérer sortir de ce groupe. Car devant des adversaires plus forts et expérimentés, il faudra hausser le niveau et se hisser aux standards mondiaux pour tenir têtes aux Polonais et aux Colombiens.



Si l’on sait que l’objectif premier affiché par le staff technique, notamment par le sélectionneur Youssouph Dabo, est de sortir des poules. Cette entrée en lice sera d’ores et déjà décisive pour le Sénégal qui sort d’une défaite contre la Colombie (2-1) et d’un nul face au Panama (2-2) lors de la phase de préparation.