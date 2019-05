Mondial U20 : Le Sénégal leader du groupe A devant la Colombie son prochain adversaire

Après avoir battu le Tahiti par trois buts à zéro, le Sénégal occupe la tête du groupe A à la faveur d’une meilleure différence de but. Son dauphin et prochain adversaire la Colombie se contente de la deuxième place après son succès deux buts à zéro face à la Pologne, le pays hôte de cette coupe du monde des moins de 20 ans.



La prochaine sortie des « Lionceaux » sera donc déterminante, car ce choc aura un double enjeu, la qualification pour l’équipe victorieuse ainsi que la première place du groupe. Toutefois il faudra compter avec la Pologne actuel troisième, qui pourrait se relancer en cas de victoire contre le Tahiti considéré comme le petit poucet de la poule A.

Youssouph Dabo et ses « Lionceaux » joueront contre la Colombie ce dimanche 26 mai à 16h GMT…