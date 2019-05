Mondial U20 : Le Sénégal jouera contre le Nigeria en huitième de finale.

Le Sénégal leader du groupe A au sortir de la phase de poule, connait désormais son adversaire pour les huitièmes, il s'agit du Nigeria ! Youssouph Dabo et les "Lionceaux" héritent ainsi d'un autre représentant du continent noir. Le Nigéria a fini troisième du groupe D avec 4 points. Une affiche de taille pour les sénégalais encore invaincus dans ce mondial (Deux victoires et un nul pour zéro but encaissé.) Le match est prévu ce lundi 3 juin à 18h30...