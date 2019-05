Mondial U20 : Le Sénégal joue la première place du groupe A face à la Pologne ce mercredi

Ce mercredi 18h30 GMT au Lodz stadium, le Sénégal jouera sa dernière partition des phases de poule, contre le pays organisateur, la Pologne. Un duel pour la première place du groupe A que visent les « Lionceaux » déjà qualifiés en huitième de finale. Mais également une rencontre décisive pour la Pologne (Battue 2-0 par la Colombie, avant de battre Tahiti 5-0) qui vise désormais la qualification devant son public.

Après deux sorties réussies, le coach Sénégalais Youssouph Dabo refuse de céder à l’euphorie et exhorte son groupe à une concentration maximale. En effet, suite à la belle entame des « Lionceaux » (Deux victoires, cinq buts marqués et aucun but encaissé) le technicien Sénégalais veut continuer sur cette dynamique de victoire. Il sera donc primordial de garder une totale concentration contre les Polonais qui vendront très cher leur peau ce soir. Ayant évolué avec le même onze type lors du match contre Tahiti et la Colombie, Dabo ne semble pas très disposé à faire tourner. Sauf surprise, on devrait retrouver la même composition d’équipe…