Mondial U20 : Erling Haland marque 9 buts et permet à la Norvège d'exploser le Honduras (12-0)

C’est un match à sens unique et historique auquel les spectateurs présents à Lublin ce jeudi, ont assisté pour le dénouement du Groupe C. Le Honduras, qui avait déjà encaissé sept buts pour zéro marqué lors de ses deux précédentes sorties, a subi une nouvelle déculottée (12-0) face à la Norvège, qui entre dans les annales.



La performance de Erling Haland est exceptionnelle avec ses neuf buts en un seul match, il bat le record du Brésilien Adailton (6). Le précédent record était détenu par le Brésil qui, en 1997, avait corrigé la Belgique 10-0.



Pour la Norvège, en revanche, ce festival de buts vient sauver un début de tournoi raté avec deux défaites contre la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay. Il faudra patienter pour savoir si avec trois points, elle pourra se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.