Mondial U20 / 8ème finale Sénégal – Nigeria : « Il n’y pas de favori sur ce match, c’est du 50-50 » (Youssouf Dabo, sélectionneur U20)

« On aborde une deuxième phase du tournoi qui est à élimination directe. Comme je l’ai dit aux joueurs il n’y a plus de favori, tout le monde va jouer crânement ses chances. Sur les trois matches On a montré de la constance et de la progression dans ce qu’on a fait, surtout au niveau de l’organisation, on est solide défensivement. Même s’il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce secteur, sur le plan offensif aussi il faudra s’améliorer, il faut être capable de bien attaquer cela nous permettra d’équilibrer les deux phases »,

constate t-il lors de la conférence d’avant match de ce dimanche.

Loin d’être euphorique, le tacticien de renchérir qu’il n’est pas question d’endosser le costume de favori : « Il n’y pas de favori sur ce match, c’est du 50/50,

comme je l’ai dit, le classement ne compte plus. »

Surtout que l’adversaire en face n’est pas inconnu au bataillon : « Entre le Nigeria et le Sénégal c’est deux pays qui se connaissent bien… Le Nigeria a beaucoup d’individualités, c’est une bonne équipe avec beaucoup de qualités et de défauts. C’est à nous de faire basculer le rapport de force. Et, j’espère qu’on sera les meilleurs lundi. » Le Sénégal est toujours invaincu dans cette coupe du monde (deux victoires et un nul) et a gardé ses cages inviolées après trois matches.