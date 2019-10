Mondial U17 : Les « Lionceaux » en quête d’une qualification historique face au Pays-Bas ce mercredi

Un succès historique qu’il faudra aller chercher face aux champions d’Europe dans la catégorie des U17, les Pays-Bas, à 20h00 GMT. Ces derniers défaits lors de leur première sortie dans le groupe D, contre le Japon (3-0) vont jouer leur survie dans ce mondial face aux « Lionceaux. »

Pour Malick Daff et les siens la tâche sera donc ardue, car partagée entre l’envie d’aller chercher cette qualification et la volonté de ne pas griller toutes ses chances si près du but. Pays-Bas – Sénégal ce mercredi à 20h00 GMT, pour un rendez-vous avec l’histoire…