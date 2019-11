Mondial Handball féminin : Les « Lionnnes » déjà à Kumamoto, au Japon…

Dans quatre jours environ, la 24e édition de la coupe du monde de Handball féminin devrait débuter au Japon (30 au 15 décembre.) Une compétition mondiale à laquelle prendront part les « Lionnes » du Sénégal, sous la houlette du sélectionneur Français Fréderic Bougeant. Une grande première pour le Handball féminin sénégalais qui franchit une nouvelle étape dans sa fulgurante progression.



Après plus de 30 h de trajet partant du Havre (France) à Kumamoto au Japon, la délégation sénégalaise, formée de 23 personnes, est finalement arrivée à bon port, au pays du soleil levant, ce lundi. Après un long marathon qui aura éprouvé les joueuses entre les avions et les trains, la sélection sénégalaise réside dans le complexe 4 étoiles du New Kumamoto Hôtel.



Auparavant, les « Lionnes » étaient en regroupement au Havre (France) pour un stage de préparation. Les vice-championnes d’Afrique ont d’abord battu l’équipe du Havre (26 à 23) le 19 novembre dernier en amical, avant de s’imposer contre la sélection féminine de la Belgique (34 à 23.) Deux victoires qui permettront aux « Lionnes » de faire le plein de confiance avant d’affronter le Cuba ce jeudi 28, pour la troisième et dernière sortie amicale de cette phase préparatoire.



Le Sénégal débute son mondial ce samedi 30 novembre contre le Monténégro. Les filles de Fred Bougeant sont logées dans le groupe C avec le Kazakhstan, l’Espagne, le Monténégro et la Roumanie…