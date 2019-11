Mondial Handball féminin (Japon) / Séance d'entraînement : Les Lionnes à fond avant le début des hostilités

Les Lionnes du handball sont depuis quelques semaines déjà en mode préparation à fond avant le début de la coupe du monde dans quelques jours. Déjà au Japon, dans la ville de Kumamoto, les joueuses sénégalaises sont plus que jamais déterminées à briller au pays du soleil levant. Pour se faire, rien de tel qu'une intense séance de travail dans la joie et la bonne humeur. Une belle trouvaille du coach Frédéric Bougeant, qui instaure ainsi une bonne ambiance dans la tanière, tout en peaufinant ses schémas de jeu... Revivez ces moments au cœur de la tanière entre chants, danse et efforts nourris !