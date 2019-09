Mondial FIBA basket 2019 / Le mondial du Sénégal en chiffres : 30e attaque avec 330 pts, 92 fautes commises et 66 balles perdues en 1000 minutes de jeu

Avec cinq défaites enregistrées en cinq matches (Phase de poules plus matches de classement) le Sénégal affiche un bilan peu reluisant (432 points encaissés, 330 marqués, 31e attaque sur 32 équipes.) Un véritable camouflet pour ne pas dire plus. Si l’objectif n’était pas d’aller en finale voire de remporter la coupe, il ne s’agissait pas non plus de finir « ridicule », sans la moindre victoire. Ainsi, après cinq sorties, les « Lions » affichent de faibles statistiques, flirtant avec le bas du tableau dans quasiment tous les compartiments du jeu…