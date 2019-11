Mondial Beach soccer / Ngalla Sylla (Coach Sénégal) : « il faut se remobiliser le plus rapidement possible... »

Suite à la défaite (8-7) de son équipe contre la Russie, pour leur première sortie dans le cadre du mondial de Beach soccer, le sélectionneur sénégalais, Ngalla Sylla qui ne veut pas rester sur cette fausse note, prépare déjà la prochaine rencontre contre la Biélorussie. Malgré la défaite, il a tenu à encourager ses hommes.



D'après lui, ce match s'est joué sur des détails, mais surtout à cause du manque de concentration et de lucidité de ses joueurs qui ont déjoué par moment. «Nous avons commis beaucoup d'erreurs sur le plan défensif. Ce sont des failles qu'il faudra rectifier avant notre match contre la Biélorussie ce dimanche. Il nous faudra aussi faire preuve de sérénité et rester concentré. On a perdu ce match sur des détails... C'est la haute compétition tout se joue sur des détails», expliquera Ngalla Sylla suite à la défaite Sénégalaise.