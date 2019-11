Mondial Beach soccer : Le Sénégal pulvérise la Biélorussie (7-2) et se relance...

Après le revers (8 à 7) subi lors de leur premier match dans cette coupe du monde, contre la Russie, les "Lions" du Sénégal se sont brillamment relancés ce dimanche en remportant leur sortie contre la Biélorussie (7-2.) Un succès qui relance ainsi le Sénégal qui avait mal débuté la compétition.







Un quadruplé de Mamour Diagne, un doublé de Raoul Mendy et un but de Jean Diatta ont permis aux "Lions" de remporter ces précieux trois points. Avec une meilleure différence de but, le Sénégal s'empare par la même occasion, de la première place du groupe C avec 3pts +4. La Russie a été battue par les Emirats Arabes Unis (4-1) dans l'autre match du groupe C.







Ce qui laisse les chances de qualification intactes pour les quatre équipes qui totalisent chacune trois points, avec une victoire et une défaite en deux matches joués. La troisième et dernière sortie des "Lions" sera donc une véritable finale pour les troupes de Ngalla Sylla qui devront s'imposer contre les Emirats Arabes Unis ce mardi 26 novembre à 19h15.