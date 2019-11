Mondial Beach soccer : Le Sénégal perd d'entrée contre la Russie (8-7)

Les Lions de la plage entament leur mondial Paraguayen sur une défaite 8 à 7 contre le numéro 2 mondial, la Russie. Dans un intense mano à mano, les Sénégalais un peu friables défensivement, n'auront pas réussi à contenir les assauts Russes d'où ces huit pions encaissés.



Avec beaucoup d'erreurs individuelles, les hommes de Ngalla Sylla qui par moment ont mené au score, peuvent regretter ce revers évitable. En effet, la physionomie du match laissait entrevoir une réelle chance de victoire pour les Lions. Avec ce succès arraché, les Russes, Champions du monde en 2011 et 2013 ont fait respecter leur statut de favoris dans cette coupe du monde.



Le Sénégal logé dans le groupe C avec la Russie, la Biélorussie et les Émirats Arabe Unis, garde ses chances de qualification intactes. Pour leur deuxième sortie les "Lions" joueront contre la Biélorussie ce dimanche à 19h25.