Mondial Beach Soccer : Le goût d'inachevé de Alseyni Ndiaye, capitaine des Lions…

À l'occasion de leur Sargal organisé par le président de la fédération sénégalaise de football, les Lions du Beach Soccer disent rentrer de la Russie avec un goût d'inachevé.



Car selon leur capitaine qui a parlé en leur nom, ils ont eu des regrets car ils avaient leur chance en main pour remporter le trophée mondial. Mais il s'est passé ce qui s'est passé et ils ont été éliminé en 1/2 finale avant de perdre le bronze.



Alseyni Ndiaye en a profité pour remercier l'équipe d'Aliou Cissé qui les galvanisait avec des appels et des messages d'encouragement durant le mondial. C'est pourquoi il a lancé un vibrant appel aux Sénégalais pour qu'ils soient derrière cette équipe afin que la bande à Sadio Mané et Gana Guèye puisse remporter la Can 2022 au mois de janvier au Cameroun...