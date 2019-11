Mondial Beach Soccer : Le Sénégal décroche son ticket pour les quarts de finale

Face aux Emirats Arabes Unis, ce mardi, les « Lions » ont réussi à assurer une deuxième victoire dans le groupe C. Un succès 3-1 qui permet au Sénégal de se hisser en quart de finale. C’était une veriatble finale pour les « Lions » qui étaient en mission commando : Gagner ou rentrer au bercail.

Et face à ce challenge de taille, le gardien Sénégalais Alseyni Ndiaye a sorti un match de gala hier face aux Emiratis. Multipliant les arrêts face aux assauts adverses.



Il aura fallu attendre la troisième partie de jeu pour voir les « Lions » ouvrir le score et dérouler (3-0.) Le but encaissé par les « Lions » sera anecdotique, puisqu’ils termineront la partie avec deux buts d’écart (3-1) en plus de la première place du groupe C (6pts, +6, 17 buts marqués et 11 encaissés.)