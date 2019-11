Mondial Beach Soccer : Après 4 quarts de finale en 7 participations, le Sénégal vise le carré d’As contre le Portugal

Et de quatre pour le Sénégal qui a réussi la prouesse de se qualifier en quart de finale pour la 4ème fois en 7 participations à une coupe du monde de Beach Soccer. Pour cette édition 2019, le Portugal sera le prochain adversaire des « Lions » en ¼ de finale. Une équation qu’il faudra résoudre pour atteindre une qualification historique en demi-finale.



Tel qu’il l’avait annoncé à Dakar, lors de la cérémonie de remise du drapeau aux « Lions », Ngalla Sylla, l’entraîneur du Sénégal, vise le carré d’as. Pour cette 7ème participation au mondial du football de plage, les « Lions » qui sont désormais maitres en Afrique (5 fois champions d’Afrique), lorgnent le podium mondial.



Actuellement cité parmi les challengers de ce tournoi, les Sénégalais, classés 10e au classement mondial, et numéro 1 en Afrique, se doivent de franchir un nouveau palier. Face aux Portugais déjà sacrés champions du monde en 2011 et 2015, quintuple vainqueurs de l’Euro Beach Soccer League, il faudra hausser le niveau ce jeudi à Asunción.